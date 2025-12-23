Dalla Francia: Roma, avviate la trattativa con il Chelsea per il prestito di Disasi
Fabrice Hawkins, giornalista di RMC Sport, riferisce su X che la Roma, che è alla ricerca di un nuovo difensore a gennaio, ha iniziato le trattative con il Chelsea per il prestito di Axel Disasi, 27enne francese che negli ultimi giorni è stato spesso accostato anche al Milan: "La Roma ha avviato le trattative con il Chelsea per il prestito di Axel Disasi! Il difensore centrale francese vuole rilanciare la sua carriera e vorrebbe giocare nella Roma, dove Gian Piero Gasperini è già rimasto colpito dal suo profilo".
🚨La Roma ouvre les négociations avec Chelsea pour un prêt d’Axel Disasi ! Le défenseur central français veut se relancer et se verrait bien à Rome où Gian Piero Gasperini est déjà séduit par son profil. pic.twitter.com/fypoiqAst8— Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) December 23, 2025
