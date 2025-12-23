Gattuso: "Ringrazio Lippo: ho fatto copia-incolla da lui da quando sono CT"

Gennaro Ivan Gattuso, CT della Nazionale Italiana ed ex calciatore e tecnico rossonero, è stato intervistato da Vivo Azzurro TV in occasione della conclusione dell'anno 2025 e ha parlato del suo incarico come selezionatore della squadra azzurra. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni che è stato raccolto dai colleghi di Tuttomercatoweb.com.

Un rapporto con la maglia azzurra che ha vissuto l'apice il 9 luglio del 2006 con Marcello Lippi in panchina...

"Lo ringrazio e non nego che da quando sono Ct ho fatto tanto copia e incolla di quello che ha fatto lui. L'essere coerente, l'essere vero, se vuoi creare un gruppo c'è solo una strada. Dare quella fiducia in più a un giocatore quando è un po' in difficoltà, quando qualcuno pensa di non farcela aiutarlo a provarci fino alla fine. Dare senso di appartenenza. Lui su questo è stato un maestro"