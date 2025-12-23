Il primo gol della Coppa d'Africa è stato segnato da un ex Milan (che, però, in rossonero era spagnolo)
(ANSA) - ROMA, 21 DIC - Il Marocco ha esordito in Coppa d'Africa con una vittoria per 2-0 contro le Isole Comore nella partita inaugurale del torneo disputata a Rabat. La nazionale di casa guidata dal ct Walid Regragui, tra le favorite per la vittoria finale, ha dominato la partita contro la più debole avversaria, che ha in panchina l'italiano Stefano Cusin, ma ha faticato a trovare la via del gol, almeno nel primo tempo. Dopo soli 11 minuti, infatti, Rahimi si è fatto parare un rigore dal portiere comoriano Pandor, che è riuscito a sventare altri pericoli prima di subire la rete di Brahim Diaz al 10' della ripresa, che ha spezzato l'equilibrio.
Il gol del 2-0 è stato segnato in rovesciata da El-Kaabi intorno alla mezz'ora. (ANSA).
