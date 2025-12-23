Secondo Italiano, il Napoli ha over-performato contro il suo Bologna

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - "Il Napoli oggi ha over-performato, con un Neres in giornata di grazia. Nessun rimpianto, loro hanno meritato con una grande partita. Noi abbiamo dato tutto contro i campioni d'Italia, ma non siamo riusciti a fare una partita di livello assoluto. Però queste esperienze fanno crescere e ce la porteremo in campionato". Vincenzo italiano é consapevole che contro il Napoli visto questa sera nella finale della Supercoppa italiana il Bologna poteva fare poco.

L'infortunio di Ravaglia sulla seconda rete di Neres "non cambia le sue qualità. Lui ha il rossoblù tatuato addosso", ha aggiunto il tecnico a Italia 1. "E' stata una grande prestazione del Napoli - ha ribadito l'allenatore -, ma noi usciamo a testa alta. Lavoreremo per migliorare, abbiamo ancora competizioni davanti e non dobbiamo abbassare la guardia". (ANSA).