Mbappé prende le difese di Lamine Yamal: le sue parole

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - Kylian Mbappé scende in campo per difendere Lamine Yamal. A due settimane dal Clasico del campionato spagnolo, il campione francese del Real difende il giovane fuoriclasse del Barcellona, osannato per il talento, ma spesso criticato per le scelte fuori dal campo. "Bisogna lasciarlo in pace" ha esordito Mbappè nell'intervista agli spagnoli di Movistar+, in riferimento agli attacchi che il 18enne blaugrana ha ricevuto in particolare la scorsa estate in occasione della sua festa di compleanno. "Si vede che ha una grande passione per il calcio, ed è l'unica cosa che non può perdere - ha sottolineato il francese -. Il resto è la sua vita privata, di cui si parla troppo. Bisogna lasciarlo in pace. Bisogna accettare che nel calcio è un grande giocatore, ma nella vita reale è un ragazzo di 18 anni.

A quell'età, tutti commettono errori. Si fanno cose giuste e se ne fanno altre meno". L'attaccante del Real Madrid, anche lui enfant prodige oggi 26enne, ha voluto dare qualche consiglio al campione più giovane, non convocato con la Spagna per le gare di qualificazione ai mondiali a causa di un problema all'inguine. "Deve solo concentrarsi su quello che fa in campo, il resto non conta. È un giocatore di grande talento e si farà strada nel calcio". Il 26 ottobre i due si ritroveranno in campo da avversari per il big match tra Real Madrid e Barcellona. (ANSA).