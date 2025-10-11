MN - Pastore: "Per lo scudetto Napoli, Inter e Milan. Uno come Allegri saprà gestire la lotta nel fango"

Giuseppe Pastore, giornalista e noto opinionista e appassionato di sport per Cronache di Spogliatoio è stato intervistato in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it. Tra i tanti temi affrontati, la situazione del Milan in queste prime fasi di campionato e l’impatto, incredibilmente produttivo della coppia Tare e Allegri. Di questo e molto altro ne ha parlato così Pastore: ecco le sue dichiarazioni.

Sulla lotta scudetto

"Per me lotteranno in tre: Napoli, Inter e Milan, tutte con pregi e difetti. Forse l’Inter ha la rosa più completa, ma con un allenatore che non ha ancora affrontato grandi incontri. Il Napoli ha una mentalità diversa, con un allenatore che è stato decisivo l’anno scorso. E poi il Milan, che ha il grande vantaggio di non avere le coppe, che in Italia è molto importante. Secondo me i rossoneri hanno un tecnico che sa gestire la lotta nel fango, quella che l’anno scorso vide trionfare Conte e soccombere Inzaghi”.

IL CALENDARIO DEL MILAN

13a giornata

Sabato 29/11/2025 Milan-Lazio ore 20:45 DAZN/Sky

14a giornata

Lunedì 08/12/2025 Torino-Milan ore 20.45 DAZN/Sky

15a giornata

Domenica 14/12/2025 Milan-Sassuolo ore 12.30 DAZN

16a giornata

Giovedì 15/01/2026 Como-Milan ore 20.45 (da definire) DAZN

17a giornata

Domenica 28/12/2025 Milan-Verona ore 12.30 DAZN

18a giornata

Venerdì 02/01/2026 Cagliari-Milan ore 20.45 DAZN/Sky

19a giornata

Giovedì 08/01/2026 Milan-Genoa ore 20:45 DAZN

20a giornata

Domenica 11/01/2026 Fiorentina-Milan ore 15 DAZN

21a giornata

Domenica 18/01/2026 Milan-Lecce ore 20.45 DAZN

22a giornata

Domenica 25/01/2026 Roma-Milan ore 20.45 DAZN