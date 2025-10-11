Ibrahimovic su Camarda: "Tengo molto a lui. L'anno prossimo tornerà al Milan"
Intervenuto sul palco del 'Festival dello Sport', Zlatan Ibrahimovic ha parlato di sé, del suo nuovo ruolo da Senior Advisor del Milan per RedBird e tanto altro ancora. Questi alcuni estratti della sua intervista.
Camarda come lo vedi?
"Tengo molto a Camarda. Ho fatto una foto con lui quando era ragazzino, non sapevo chi fosse. Ero andato al Vismare per dare un po' di motivazione ai ragazzi. Era il 2019, ma io ho visto il suo messaggio un anno fa. Non per arroganza, ma perchè non sono molto attivo sui social. Una volta mi ha taggato e allora l'ho visto. Giocavamo insieme e gli ho detto che poteva dirmelo che mi aveva mandato un messaggio. Ho aspettato il suo primo gol in A per mettere quel messaggio. Speravo lo facesse con il Milan. Ora in prestito, l'anno prossimo tornerà, lu deve fare il suo percorso. Sono contento per lui, molto contento. Nel calcio italiano manca un numero 9 come lui".
