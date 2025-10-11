Il Milan di oggi. Ibrahimovic: "Stiamo andando bene. Allegri ha portato equilibrio, esperienza e stabilità"

Intervenuto sul palco del 'Festival dello Sport', Zlatan Ibrahimovic ha parlato di sé, del suo nuovo ruolo da Senior Advisor del Milan per RedBird e tanto altro ancora. Questi alcuni estratti della sua intervista.

Cosa ci dici del Milan attuale?

"Stiamo andando bene. E' arrivato Allegri, è un allenatore vincente, ha portato la sua esperienza, equilibrio e stabilità. La società ha fatto una squadra competitiva. Ora facciamo un passo alla volta, tutti uniti per mettere Max nella migliori condizioni di fare bene".

Allegri viene spesso criticato per il gioco...

"Il Milan deve vincere, finchè vinciamo queste critiche si allontanano. Quando non vinci invece si avvicinano. Tutti ti giudicano per i risultati. Questo Milan sta giocando bene, è un bel mix, ci sono tanti talenti. Non è vero che gioca male".

Hai litigato con Allegri?

"Tante volte. Tanti si ricordano di quello che è successo a Londra con l'Arsenal dopo aver vinto 4-0 in casa e perso 3-0 al ritorno. Quando perdo non sono felice. Non mi ricordo se mi aveva fatto una battuta, io gli ho detto che aveva portato due portieri in panchina e lui mi ha risposto che avevo giocato male. E da lì è partito tutto. Con due vincenti sono cose che succedono, sono cose normale. Certe cose non dovrebbero uscire sui giornali, per la gente magari sembrano cose non normali, ma per noi lo sono. Soprattutto per me".