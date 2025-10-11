L'auspicio di Totti: "Gli azzurri siano uniti e ci portino a Mondiale"

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 11 OTT - "Speriamo che sia un gruppo unito, con un grande mister che riesca a portarci al mondiale". E' l'auspicio espresso d Francesco Totti da New York, dove partecipa all'EA7 World Legends Padel Tour a poche ore dalla sfida degli azzurri contro l'Estonia per le qualificazioni al torneo 2026. "Cosa presterei della Nazionale 2006 a quella di oggi? Tutto. Eravamo un gruppo speciale che aveva voglia di lottare per questa maglia, per questi colori. Aveva un grande allenatore ed un unico obiettivo, portare l'Italia sul tetto del mondo".

Il numero 10 ha anche parlato della sua Roma, prima in classifica: "Nessuno se lo aspettava, neanche Gian Piero Gasperini. Speriamo possano continuare su questi livelli - ha detto ancora Totti -. L'obiettivo è tornare in Champions, poi se a sette od otto partite della fine del campionato fosse ancora davanti l'obiettivo diventerebbe diverso. Che se ne parli, di scudetto, è normale se sei primo ma la difficoltà è rimanerci e spero che la Roma ci riesca". (ANSA).