live mn Ibra: "Cardinale mi ha convinto dopo 5-6 appuntamenti. Ho chiesto tre cose"

vedi letture

Amici e amiche di Milannews.it, tra poco seguiremo in diretta l'evento al Festival dello Sport in corso a Trento che vedrà protagonista Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ripercorrerà la sua lunga carriera da calciatore e parlerà anche del suo attuale lavoro al Milan dietro la scrivania. Grazie al nostro live testuale potrete leggere tutte le sue dichiarazioni. Restate con noi!!!

Cosa fa oggi Ibra nella vita?

"Oggi sono un rappresentante di RedBird, fondo proprietario del Milan. Cerco di aiutare tutti a fare meglio. Poi mi alleno sempre e ho altri progetti. Dopo l'addio al calcio deve fare sempre qualcosa per sentirmi vivo, anche se non c'è più l'adrenalina di quando ero un calciatore".

Il tuo riposo è durato poco...

"E' durato solo tre mesi. Poi sono entrati in questo nuovo ruolo. Dopo un anno ho tagliato i capelli, tra un anno sarò pelato (ride, ndr).

Come sono le tue giornate ora? Stai più in Italia che in Svezia?

"L'80% del tempo sono in Italia. Ogni giorno mi alzo, mi alleno e poi vado a Milanello o a Casa Milan. Poi viaggio tanto, vogliono scoprire il mondo che mi ha aperto Cardinale. Voglio fare nuove esperienze per crescere".

A Casa Milan non hai un ufficio. Perchè?

"Perchè voglio essere più aperto. Se ho qualche appuntamento vado dalla persona che devo vedere".

Avevi chiesto tre cose prima di dire sì al Milan...

"Cardinale mi ha convinto dopo 5-6 appuntamenti. Ho chiesto tre cose: un progetto a lungo termine, vincere perchè io voglio vincere sempre. La terza cosa è che volevo essere sempre me stesso".

Come sei con i tuoi figli che giocano a calcio?

"Non mi metto in mezzo con gli allenatori. Ai miei figli do consigli, non è facile per loro aver un padre come me. Sono già giudicati per colpa mia. Il primo consiglio che ho dato loro era di non giocare a calcio, ma non è andata bene. Poi gli ho detto di usare il cognome di mia moglie, ma tanto li conoscono le stesso. Quello che arriva se lo devono meritare, tutto quello che fanno se lo devono meritare e non perchè si chiamano Ibrahimovic".

Non sei sposato?

"No. Lo avevo chiesto alla mia compagna ma mi ha detto no. E' l'unica che mi dice di no. Stiamo bene insieme, siamo insieme da tanti anni, ogni giorno che passa siamo sempre più uniti".

A casa tua c'è un quadro con la foto dei tuoi piedi...

"L'ho messa perchè tutta la mia famiglia si deve ricordare che tutto quello che abbiamo è merito di questi piedi".

Cosa ci dici del Milan attuale?

"Stiamo andando bene. E' arrivato Allegri, è un allenatore vincente, ha portato la sua esperienza, equilibrio e stabilità. La società ha fatto una squadra competitiva. Ora facciamo un passo alla volta, tutti uniti per mettere Max nella migliori condizioni di fare bene".

Allegri viene spesso criticato per il gioco...

"Il Milan deve vincere, finchè vinciamo queste critiche si allontanano. Quando non vinci invece si avvicinano. Tutti ti giudicano per i risultati. Questo Milan sta giocando bene, è un bel mix, ci sono tanti talenti. Non è vero che gioca male".

Hai litigato con Allegri?

"Tante volte. Tanti si ricordano di quello che è successo a Londra con l'Arsenal dopo aver vinto 4-0 in casa e perso 3-0 al ritorno. Quando perdo non sono felice. Non mi ricordo se mi aveva fatto una battuta, io gli ho detto che aveva portato due portieri in panchina e lui mi ha risposto che avevo giocato male. E da lì è partito tutto. Con due vincenti sono cose che succedono, sono cose normale. Certe cose non dovrebbero uscire sui giornali, per la gente magari sembrano cose non normali, ma per noi lo sono. Soprattutto per me".