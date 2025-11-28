Elimoghale si racconta: "Neymar e Leao i miei idoli"

Intervistato dai colleghi di Sky Sport Insider, l'esterno dell'U17 italiana e della Juventus Destiny Elimoghale si è raccontato parlando anche di Rafael Leao, suo idolo insieme a un altro grande esterno del calcio mondiale come Neymar.

Il tuo idolo è Neymar, ma ti paragonano a Leao…

"Sia Neymar che Leao sono i miei idoli, per la loro tecnica, velocità e capacità di cambiare le partite. Io però sono solo un ragazzo che ama il calcio e ha ancora tantissimo da imparare. Il mio obiettivo è crescere ogni giorno e migliorare in ogni aspetto del gioco, senza pensare a paragoni con giocatori come loro che al momento non hanno senso".