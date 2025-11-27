Il Bologna fa bella figura anche in Europa: poker al Salisburgo, a segno tutto l'attacco

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - Prima vittoria al Dall'Ara in Europa League per il Bologna che cala il poker contro il Salisburgo (4-1) e conquista tre punti che valgono doppio, in uno scontro diretto per gli spareggi per gli ottavi e che rimettono la squadra di Vincenzo Italiano in corsa anche per l'ottavo posto e la qualificazione diretta, distanti due sole lunghezze a tre gare dal termine del girone (da giocare con Celta Vigo, Celtic e Tel Aviv. A decidere la sfida con il Salisburgo sono le reti di Odgaard, Dallinga, Bernardeschi e Orsolini; momentaneo il pareggio di Vertessen. (ANSA).