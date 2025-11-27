Italia terza ai Mondiali U17, Gravina: "Azzurrini straordinari"

(v. Ansa 'Calcio: Mondiali Under 17; Brasile ko... delle 16:47) (ANSA) - ROMA, 27 NOV - "Azzurrini straordinari, complimenti a loro, a mister Favo e a tutto lo staff". Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, così ha salutato il bronzo vinto dall'Italia al Mondiale Under 17 grazie al successo sul Brasile. "È un bronzo mondiale che vale molto di più per qualità, determinazione e attaccamento alla maglia di tutti i ragazzi. Questa è l'ennesima conferma di quanto talento ci sia in Italia e del fatto che bisogna credere nei nostri giovani", ha aggiunto il presidente Gravina.

"C'è grande soddisfazione - ha sottolineato il tecnico azzurro - ma anche un pizzico di amarezza per la sconfitta in semifinale contro l'Austria (2-0, ndr). A detta di molti, abbiamo giocato il miglior calcio del torneo, e sono orgoglioso dei miei ragazzi e del percorso che abbiamo compiuto in questa manifestazione. Sotto il profilo del gioco e della costruzione, abbiamo disputato un Mondiale incredibile. Siamo felici, perché portiamo a casa una medaglia". (ANSA).