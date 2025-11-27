Allegri felice di Jashari: "Il Milan ha fatto un buon acquisto". E spiega dove può giocare

Queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa verso Milan-Lazio.

Su Jashari:

"Come caratteristiche può giocare davanti alla difesa o nei due di metà campo in base a come gioca il terzo di centrocampo. Ha grande carattere, ha grande voglia, il Milan ha fatto un buon acquisto. Poi si è fatto male, ora ha recuperato ma gli manca minutaggio. Ma lui era già fermo prima di farsi male: sono tre mesi e mezzo che non fa una partita. È una questione di ritmo partita, di coordinazione sulla palla nei movimenti".

DOVE VEDERE MILAN-LAZIO

Data: sabato 29 novembre 2025

Ora: 20:45

Stadio: Giuseppe Meazza, San Siro, Milano

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision, Sky Sport

Web: MilanNews.it