Allegri felice di Jashari: "Il Milan ha fatto un buon acquisto". E spiega dove può giocare
Queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa verso Milan-Lazio.
Su Jashari:
"Come caratteristiche può giocare davanti alla difesa o nei due di metà campo in base a come gioca il terzo di centrocampo. Ha grande carattere, ha grande voglia, il Milan ha fatto un buon acquisto. Poi si è fatto male, ora ha recuperato ma gli manca minutaggio. Ma lui era già fermo prima di farsi male: sono tre mesi e mezzo che non fa una partita. È una questione di ritmo partita, di coordinazione sulla palla nei movimenti".
DOVE VEDERE MILAN-LAZIO
Data: sabato 29 novembre 2025
Ora: 20:45
Stadio: Giuseppe Meazza, San Siro, Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision, Sky Sport
Web: MilanNews.it
