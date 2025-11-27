Allegri e le speranze su Nkunku: "Mi aspetto che in futuro si esprima al massimo per le sue potenzialità"

Queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa verso Milan-Lazio.

Su Nkunku:

"È arrivato gli ultimi giorni di agosto, poi è andato due volte in Nazionale ed è un passo in avanti. Non mi aspettavo di più, mi aspetto che in futuro si esprima al massimo per le sue potenzialità. Viene da un campionato diverso, aveva bisogno di allenarsi. Sono fiducioso in lui come per tutti. Anche Jashari sta rientrando con la squadra, Odogu ieri è andato con l'U23 per mettere minuti. L'importante è avere tutti a disposizione così si alza il livello della competizione in allenamento".