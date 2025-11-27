Allegri onesto sul mercato di gennaio: "Abbiamo calciatori che nella seconda parte di campionato possono darci di più"
Queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa verso Milan-Lazio.
Ancora sui cambi. Serve qualcosa a gennaio per raggiungere gli obiettivi finali?
"Nell'ultimo mese sono tornati 5 giocatori dalla nazionale praticamente morti, non potevo farli giocare. Il numero della rosa è giusto. La società sta lavorando per programmare il Milan degli ultimi anni, a gennaio è un mercato particolare... Andare a mettere giocatori che non servono... Abbiamo calciatori che stanno crescendo e che nella seconda parte di campionato possono darci molto di più".
DOVE VEDERE MILAN-LAZIO
Data: sabato 29 novembre 2025
Ora: 20:45
Stadio: Giuseppe Meazza, San Siro, Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision, Sky Sport
Web: MilanNews.it
