Allegri onesto sul mercato di gennaio: "Abbiamo calciatori che nella seconda parte di campionato possono darci di più"

Queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa verso Milan-Lazio.

Ancora sui cambi. Serve qualcosa a gennaio per raggiungere gli obiettivi finali?

"Nell'ultimo mese sono tornati 5 giocatori dalla nazionale praticamente morti, non potevo farli giocare. Il numero della rosa è giusto. La società sta lavorando per programmare il Milan degli ultimi anni, a gennaio è un mercato particolare... Andare a mettere giocatori che non servono... Abbiamo calciatori che stanno crescendo e che nella seconda parte di campionato possono darci molto di più".

DOVE VEDERE MILAN-LAZIO

Data: sabato 29 novembre 2025

Ora: 20:45

Stadio: Giuseppe Meazza, San Siro, Milano

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision, Sky Sport

Web: MilanNews.it