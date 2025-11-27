Ranking UEFA, la corsa al quinto posto: l'Italia al terzo posto con la Spagna

© foto di José María Díaz Acosta
Oggi alle 16:40News
di Federico Calabrese

Dopo le gare di ieri sera, continua la corsa per ottenere il quinto posto utile per la qualificazione alla prossima Champions League, quello slot extra che l'Italia spera di ottenere. Dopo i risultati delle squadre impegnate in Champions, ecco la situazione attuale.

RANKING UEFA STAGIONALE PER IL 2025/2026 
1. Inghilterra 10.500 punti (9 squadre ancora in corsa su 9)
2. Germania 9.428 (7 su 7)
3. Italia 9.000 (7 su 7)
4. Spagna 9.000 (8 su 8)
5. Portogallo 8.800 (4 su 5)
6. Cipro 8.500 (3 su 4) 7.
Danimarca 8.125 (2 su 4)
8. Polonia 7.875 (4 su 4)
9. Francia 7.357 (7 su 7)