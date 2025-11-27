probabile formazione Milan-Lazio, Pulisic verso il forfait. Diversi ballottaggi

MILAN-LAZIO, LA PROBABILE FORMAZIONE

16 Maignan

23 Tomori 46 Gabbia 31 Pavlovic

56 Saelemaekers 19 Fofana 14 Modric 12 Rabiot 33 Bartesaghi

10 Leao 18 Nkunku

A disposizione: 37 Pittarella, 1 Terracciano; 5 De Winter, 27 Odogu, 2 Estupinan; 4 Ricci, 30 Jashari, 8 Loftus-Cheek. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Indisponibili: Gimenez, Pulisic, Athekame.

Squalificati: /

Ballottaggi: Nkunku/Loftus-Cheek, Bartesaghi/Estupinan

La conferenza stampa di Massimiliano Allegri per Milan-Lazio di sabato sera ha dato diversi spunti. Il primo è: si è vinto il Derby, ma adesso basta. La squadra ha bisogno di concentrazione per continuare una striscia positiva iniziata alla fine di agosto. Un passo alla volta per l'obiettivo finale, che l'allenatore ha settato sulla qualificazione in Champions. Poi, Christian Pulisic difficilmente sarà della partita. Lo statunitense ieri ha interrotto l'allenamento per un fastidio muscolare e non dovrebbe farcela: domani pomeriggio l'allenamento sarà indicativo in modo praticamente definitivo, le chance restano comunque poche. Tutto ok per Saelemaekers, che ieri ha lasciato l'allenamento a sessione quasi finita per un fastidio alla schiena. Non ci sarà nuovamente Gimenez, con il messicano che la settimana prossima dovrebbe tornare ad allenarsi con la squadra.

Per il resto, quando mancano ancora due allenamenti, si va verso la stessa formazione del derby con due ballottaggi. Il primo è su chi affiancherà Leao in attacco: al momento sembra essere Nkunku il preferito di Allegri, con Loftus che inizierebbe dalla panchina. Il secondo è sulla fascia sinistra tra Bartesaghi ed Estupinan, che deve riprendere condizione dopo aver recuperato dall'infortunio alla caviglia rimediato in nazionale il mese scorso.

DOVE VEDERE MILAN-LAZIO

Data: sabato 29 novembre 2025

Ora: 20.45

Stadio: San Siro

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Sky, Now TV, TIM Vision

MILAN-LAZIO, LA SQUADRA ARBITRALE

Direttore di gara: Collu di Cagliari

Assistenti: Vecchi - Yoshikawa

IV Ufficiale: Zufferli

VAR: Di Paolo

AVAR: Paterna