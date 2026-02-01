Galliani racconta su Ronaldinho: “Allegri era disperato, un giorno mi chiamò urlando perchè…”

Durante la presentazione del libro A corto muso di Giuseppe Alberto Falci, era presente come ospite Adriano Galliani che ha parlato di Allegri, de Milan attuale e di tanti aneddoti del passato legati al tecnico livornese. Queste le sue parole in merito ad un aneddoto su Ronaldinho:

"Avevo saltato per un anno il ritiro a Dubai con la squadra, andavamo per Emirates, tutti i giorni Max mi diceva 'Basta, Ronaldinho arriva sempre tardi la notte'. Ronaldinho, come anche qualche altro giocatore brasiliano, avesse fatto vita sana sarebbe arrivato a giocare fino a 50 anni, lui e Ronaldo e il fenomeno se avessero fatto vita sana sarebbero ancora titolari nel Brasile (ride ndr). Mi diceva che faceva sempre tardi, tardi, tardi. Un giorno mi telefona urlando dicendomi 'Oh finalmente questa mattina dobbiamo venderlo, è arrivato preciso, puntuale, prima di tutti agli allenamenti', io dissi 'Bene, sono contento', io non volevo venderlo, ma lui disse 'Si, ma è arrivato direttamente dalla serata, non è passato neanche dalla camera da letto, basta, basta'. Allora riesco a convincere Berlusconi, conosco i dirigenti del Flamengo e in 10 giorni lo cediamo al Flamengo. Poi è arrivato Cassano, e senza Ronaldinho vinciamo lo scudetto"