Serie A, Torino-Lecce 1-0: i granata tornano alla vittoria in campionato

di Andrea La Manna

Davanti ad uno stadio freddo vista la protesta della Curva Maratona del Torino, i granata ottengono 3 punti fondamentali che portano ossiegno alla squadra di Baroni che staccano la zona calda della classifica di 9 punti. Il gol di Che Adams nel primo tempo alla mezz'ora, su splendido assist del solito Nikola Vlasic, vale i 3 punti per i piemontesi che tornano alla vittoria in Serie A dopo 4 sconfitte consecutive (Como, Roma, Atalanta e Udinese). Salentini invece che rimangono fermi a 18 punti a un solo punto dal 18esimo posto.

TABELLINO 
TORINO-LECCE 1-0
29' Che Adams 