Serie A, Torino-Lecce 1-0: i granata tornano alla vittoria in campionato
MilanNews.it
Davanti ad uno stadio freddo vista la protesta della Curva Maratona del Torino, i granata ottengono 3 punti fondamentali che portano ossiegno alla squadra di Baroni che staccano la zona calda della classifica di 9 punti. Il gol di Che Adams nel primo tempo alla mezz'ora, su splendido assist del solito Nikola Vlasic, vale i 3 punti per i piemontesi che tornano alla vittoria in Serie A dopo 4 sconfitte consecutive (Como, Roma, Atalanta e Udinese). Salentini invece che rimangono fermi a 18 punti a un solo punto dal 18esimo posto.
TABELLINO
TORINO-LECCE 1-0
29' Che Adams
Pubblicità
News
Le più lette
22/01 Real Madrid, Mbappé, Vinicius Jr e Bellingham: il successo in Champions e il ruolo dell’hairstyle taper fade
Da Milanello
Gabbia a Mediaset: "Allegri bravissimo a compattarci. Maignan? Felicissimi, ce lo godiamo fino in fondo"
Luca SerafiniLa differenza tra difendere e assistere. Società a pezzi come un mosaico, ma forse è finita...
Franco OrdineLa Champions non è affatto scontata. Servono rinforzi e peso politico. Il giallo a Modric spinto è uno scandalo
Carlo PellegattiSto dalla parte di Leao. Che nostalgia di quel binario. Ah lontano da me quel pensiero! La passione e l’amore verso il Milan si ha dentro!
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com