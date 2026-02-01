Calamai sul rinnovo di Maignan: "Il Milan ha fatto un colpo da scudetto"

Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per TMW, il collega Luca Calamai ha parlato di Juventus, Napoli, Berardi ed anche Milan, soffermandosi in modo particolare sull'importantissimo rinnovo di Mike Maignan, legatosi praticamente a vita al club rossonero con un contratto fino al 2031 a 7 milioni di euro a stagione, bonus inclusi:

"Chi ha fatto un colpo da scudetto è invece il Milan. Il rinnovo del contratto di Maignan è una fantastica notizia per la società rossonera e anche per il calcio italiano che non perde una delle sue stelle. Queste notizie di solito creano elettricità positiva. Proprio quella di cui ha bisogno il Milan per rendere credibile un emozionante sfida scudetto con i cugini dell’Inter. Al momento Allegri non avrà dal mercato invernale il bomber spacca partite. Si accontenti però di un Maignan che può garantire punti con le sue parate".