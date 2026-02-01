Milanello, provata la coppia Loftus-Nkunku: difficoltà per Pulisic e Leao

vedi letture

Nonostante sia domenica, mancano ancora due giorni alla prossima partita del Milan. I rossoneri saranno in campo martedì alle ore 20.45 in casa del Bologna per concludere il 23° turno del campionato di Serie A Enilive. Una gara in cui Massimiliano Allegri dovrà coesistere con alcune assenze certificate: oltre a Santi Gimenez, infatti, non ci sarà Alexis Saelemaekers che ha accusato un aggravarsi del problema all'adduttore e sarà sostituito perciò da Zachary Athekame.

Oltre allo svizzero, nelle prove di quest'oggi a Milanello, come viene raccontato da Peppe Di Stefano inviato di Sky Sport 24, lo staff di Allegri ha schierato in mezzo al campo Fofana. I guai però potrebbero arrivare soprattutto in attacco, con Christian Pulisic che non si è allenato e anche Rafael Leao che non è al 100%: oggi è stata provata l'inedita coppia Christoper Nkunku-Ruben Loftus-Cheek. C'è ancora qualche ora prima della gara, vedremo se si potrà recuperare qualcuno.