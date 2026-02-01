Serie A, la classifica aggiornata: il Como rimane a -6 dal Milan

Finisce in parità l'attesissimo confronto tra Como e Atalanta che pareggiano 0-0: una partita condizionata dall'espulsione di Ahanor al 9° minuto del primo tempo e in cui Marco Carnesecchi ha vestito i panni del supereroe. Un punto a testa che, specialmente per come si era messa la gara, è più utile per la formazione di Palladino che rimane a -5 punti dai lariani ma, quantomeno, non li fa scappare. Il Como, dal canto suo, sale a 41 punti a -6 dal Milan, a -5 dal Napoli, a -2 dalla Roma e -1 dalla Juventus: tutte squadre che devono ancora scendere in campo in questo turno.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 52 punti (22 partite giocate)

Milan 47 (22)

Napoli 46 (23)

Roma 43 (22)

Juventus 42 (22)

Como 41 (23)

Atalanta 36 (23)

Lazio 32 (23)

Bologna 30 (22)

Udinese 29 (22)

Sassuolo 29 (23)

Cagliari 28 (23)

Torino 26 (23)

Cremonese 23 (22)

Parma 23 (22)

Genoa 23 (23)

Lecce 18 (23)

Fiorentina 17 (23)

Pisa 14 (23)

Hellas Verona 14 (23)