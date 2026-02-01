Nico Paz tradisce il Como: rigore sbagliato all'ultimo e l'Atalanta in dieci strappa un punto

Partita incredibile quella tra Como e Atalanta, nonostante il tabellino finale dica 0-0: la gara è stata ricca di emozioni sin dal 9° minuto quando i nerazzurri di mister Palladino sono rimasti in dieci uomini per l'espulsione diretta di Ahanor. L'undici di Fabregas si è riversata all'attacco per 90 minuti ma ha dovuto fare i conti più e più volte con Marco Carnesecchi, portiere dei bergamaschi, che ha parato letteralmente tutto. L'estremo difensore italiano è stato decisivo fino all'ultimo, quando ha parato un rigore a Nico Paz sull'ultima azione della gara.

VENERDÌ 30/01

Lazio-Genoa 3-2

SABATO 31/01

Pisa-Sassuolo 1-3

Napoli-Fiorentina 2-1

Cagliari-Hellas Verona 4-0

DOMENICA 01/02

Torino-Lecce 1-0

Como-Atalanta 0-0

Cremonese-Inter, ore 18.00

Parma-Juventus, ore 20.45

LUNEDÌ 02/02

Udinese-Roma, ore 20.45

MARTEDÌ 03/02

Bologna-Milan, ore 20.45