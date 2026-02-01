Serie A, sospiro di sollievo per il Torino di Baroni: la classifica aggiornata

di Andrea La Manna

A seguito della vittoria del Torino sul Lecce per 1-0, questa è la classifica aggiornata:

1. Inter 52 (22 partite giocate)
2. Milan 47 (22)
3. Napoli 46 (23)
4. Roma 43 (22)
5. Juventus 42 (22)
6. Como 40 (22)
7. Atalanta 35 (22)
8. Lazio 32 (23)
9. Bologna 30 (22)
10. Udinese 29 (22)
11. Sassuolo 29 (23)
12. Cagliari 28 (23)
13. Cremonese 23 (22)
14. Torino 26 (23)
15. Parma 23 (22)
16. Genoa 23 (23)
17. Lecce 18 (23)
18. Fiorentina 17 (23)
19. Verona 14 (23)
20. Pisa 14 (23)