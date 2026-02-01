Verso Bologna-Milan: la situazione infortunati e recuperi
Secondo quanto riferito da Beppe Di Stefano, il Milan affronterà la trasferta di Bologna martedì sera con diversi acciaccati e infortunati. In primis Alexis Saelemaekers che non ha recuperato dal problema all'adduttore e quindi difficilmente sarà della partita. Per quanto riguarda Pulisic si parla di borsite, problema che non gli permette di essere al 100% e molto probabilmente partirà nuovamente dalla panchina. Infine Athekame, sostituto di ruolo del numero 56, è anch'egli non al 100% e capiremo nelle prossime ore se potrà essere della partita, se giocherà titolare o se addirittura darà forfait.
BOLOGNA - MILAN
Stadio Dall'ara
h. 20:45
tv: DAZN
