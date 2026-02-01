Verso Bologna-Milan: ballottaggio in difesa, torna Pavlovic
MilanNews.it
La trasferta di martedì a Bologna potrebbe essere uno snodo cruciale per le ambizioni del Milan in questa stagione. Per questo motivo Massimiliano Allegri ha intenzione di puntare sui migliori, motivo per il quale tra oggi e domani il tecnico rossonero scioglierà gli ultimi dubbi, tra Saelemaekers e il ballottaggio in difesa.
Due le novità: la prima riguarda Strahinja Pavlovic, che tornerà titolare come braccetto di sinistra. La seconda, invece, riguarda il lato destro, con Tomori e De Winter che si giocano una maglia da titolare.
Pubblicità
News
Le più lette
22/01 Real Madrid, Mbappé, Vinicius Jr e Bellingham: il successo in Champions e il ruolo dell’hairstyle taper fade
Da Milanello
Gabbia a Mediaset: "Allegri bravissimo a compattarci. Maignan? Felicissimi, ce lo godiamo fino in fondo"
Luca SerafiniLa differenza tra difendere e assistere. Società a pezzi come un mosaico, ma forse è finita...
Franco OrdineLa Champions non è affatto scontata. Servono rinforzi e peso politico. Il giallo a Modric spinto è uno scandalo
Carlo PellegattiSto dalla parte di Leao. Che nostalgia di quel binario. Ah lontano da me quel pensiero! La passione e l’amore verso il Milan si ha dentro!
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com