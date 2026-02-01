Verso Bologna-Milan: ballottaggio in difesa, torna Pavlovic

di Lorenzo De Angelis

La trasferta di martedì a Bologna potrebbe essere uno snodo cruciale per le ambizioni del Milan in questa stagione. Per questo motivo Massimiliano Allegri ha intenzione di puntare sui migliori, motivo per il quale tra oggi e domani il tecnico rossonero scioglierà gli ultimi dubbi, tra Saelemaekers e il ballottaggio in difesa

 Due le novità: la prima riguarda Strahinja Pavlovic, che tornerà titolare come braccetto di sinistra. La seconda, invece, riguarda il lato destro, con Tomori e De Winter che si giocano una maglia da titolare. 