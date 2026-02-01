live mn Mercato Milan: il Palace chiude per Larsen mentre il Diavolo aspetta la risposta definitiva per Mateta

15:25 | VISITE MEDICHE PER LARSEN COL CRYSTAL PALACE

Queste le parole del giornalista di The Athletic David Ornstein sulla trattativa Larsen-Crystal Palace pubblicate sul dopo profilo X: "Jorgen Strand Larsen sosterrà le visite mediche più tardi oggi prima di unirsi al Crystal Palace dal Wolverhampton Wanderers. L'attaccante sta finalizzando la proposta di contratto di 4,5 anni con opzione di estensione di un anno dopo che WWFC ha accettato l'offerta di 43 milioni di sterline + 5 milioni di sterline"

15:15 | IL MILAN ASPETTA LA RISPOSTA DEFINITIVA DEL PALACE

Queste le dichiarazioni di Fabrizio Romano: "Il Palace ha chiuso per Strand Larsen. Le commissioni di quest’operazione hanno un attimo destabilizzto l’accordo tra club, ma è tutto definito. Operazione costosa, 45 milioni di pound. Questo porta il Milan ad aspettare una risposta da Londra su Mateta, questione di ore o minuti.

Il Milan sta aspettando l’okay del Palace per far viaggiare Mateta a Londra. Accordi totali tra le parti, ma manca l’okay del palace che sta arrivando. Vediamo se il Milan avrà i tempi tecnici per completare quest’operazione. Il Milan vuole avere Mateta entro giugno 2026, quindi per l’estate lo vogliono. Il Milan sta spingendo per chiudere Mateta ora. Dopo l’okay il giocatore volerà in direzione Milano”.

15:00 | STRAND LARSEN AL CRYSTAL PALACE

Il Crystal Palace ha finalmente individuato colui il quale potrebbe sbloccare l'operazione Milan-Mateta. Stando a quanto riportato dal collega Fabrizio Romano sui propri canali social, il club londinese avrebbe raggiunto un accordo con i Wolves per Strand Larsen, in viaggio per sostenere le visite mediche con le Eagles.

Dopo giorni di stallo totale l'operazione si sarebbe dunque sbloccata grazie all'ultima offerta del Crystal Palace per l'attaccante norvegese. Di conseguenza non resta che capire cosa succederà sul fronte Mateta, visto che il francese non è ancora sbarcato a Milano proprio perché il club rossoblù voleva prima accertarsi di aver preso il sostituto.

14:32 | DISASI AL WEST HAM

Durante la puntata di Sportmediaset, Orazio Accomando ha parlato così del mercato del Milan in questo momento:

"La notizia più importane è Maignan, c'era la seria possibilità che lasciasse e invece ha rinnovato, complice anche la volontà del giocatore. Rinnovo a 5,5 milioni e mezzo più bonus. Il Milan blinda la porta. Cisse rimane in prestito al Catanzaro. Su Mateta il Milan lo ha bloccato ma per giugno perchè il Crystal Palace stava chiudendo per Larsen, operazione da 50 milioni, ma non si è fatto nulla. Lui ha manifestato il malcontento sui social ma rimane complicata per gennaio. Disasi invece non arriverà al Milan ma è in direzione West Ham"



14:24 | MILAN IN ATTESA SU MATETA

Il Milan continua a sperare che il Palace lasci partire Mateta in queste ore. Le Eagles avrebbero infatti presentato una nuova offerta ai Wolves per Strand Larsen, operazione che di conseguenza interessa direttamente anche il Diavolo.



14.00 | MATETA SI COMPLICA

Nonostante le parti abbiano già raggiunto accordi di massima in questi giorni, l'arrivo di Jean-Philippe Mateta al Milan non si sblocca. Il Crystal Palace non ha ancora dato il via libera all'operazione, complice l'assenza di un sostituto. Le Eagles ci proveranno ancora per Strand Larsen, ma senza un'alternativa valida il 27enne non partirà.

12.07 | NO A DISASI

Come riportato sul suo profilo X, Matteo Moretto ha di fatto spento ufficialmente le voci che parlavano di un possibile arrivo di Disasi in maglia rossonera. Secondo quanto dichiarato, il Milan non è intenzionato a portare avanti la trattativa per il difensore del Chelsea.

Amici ed amiche di MilanNews.it buona domenica a tutti. Manca sempre meno alla fine del calciomercato, con il Milan ancora al lavoro per cercare di mettere a disposizione di Massimiliano Allegri un nuovo difensore centrale ed un attaccante, che potrebbe ancora rispondere al nome di Jean-Philippe Mateta nonostante i discorsi con il Palace siano momentaneamente fermi per colpa dei londinesi. Per rimanere aggiornati su tutti gli aggiornamenti del calciomercato del Milan seguite il nostro live testuale!