Viviano: "Il Milan è stato costruito per giocare in transizione"

Intervenuto sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, l'ex portiere di Sampdoria e Palermo, fra le altre, Emiliano Viviano, ha parlato di Milan spegnendo anche qualche critiche che gli è stata rivolta contro per un commento (un po' spinto) fatto sul derby di domenica scorsa.

Allegri in questo momento si sta dedicando più ai risultati che ad altro..

"Sembra che quando si parla di calcio ci sono solo le due fazioni: o il Milan vince o il Milan fa schifo. Ci sono delle vie di mezzo. Quando ti dico che non sono ancora convinto del Milan, te lo dico per vincere lo scudetto, non per arrivare secondo o terzo. Oggi non sono ancora sicuro che possa vincere lo scudetto. Lo vedo ancora un gradino sotto, non per il risultato, ma per come dovrà affrontare squadre che non ti daranno l'opportunità di giocare a campo aperto".

Una chiusura sul Milan

"Il Milan è stato costruito per giocare in transizione. Oggi ha Modric, che gli permette e permetterà di palleggiare di più, però è una squadra con Rabiot che dà il meglio se ha campo, Pulisic attacca profondità, Leao vuole campo, Loftus vuole campo. Però pulire qualche pallone in più è meglio, anche perché se riesci a farlo e darlo a Modric...cambia tutto".