Marotta prima della sfida di Champions: "L'Atletico gioca un calcio simile a quello del Milan"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:30News
di Federico Calabrese

L'Inter ha perso in extremis in casa dell'Atletico Madrid. Altra delusione per Christian Chivu dopo la sconfitta nel derby contro il Milan. Giuseppe Marotta, presidente del club nerazzurro, nel prepartita aveva parlato così a Prime Video: "L'Atletico gioca un calcio simile a quello del Milan. Speriamo che il risultato sia diverso".

Serie A, Inter-Milan 0-1: il tabellino del derby della Madonnina

Questo il tabellino di Inter-Milan, match valido per la dodicesima giornata di Serie A.

INTER-MILAN 0-1
Marcatori: 54’ Pulisic

LE FORMAZIONI
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi (dal 85’ Esposito), Bastoni; C. Augusto, Barella (dal 85’ Diouf), Çalhanoğlu (dal 78’ Zielinski), Sučić, Dimarco; Thuram, L. Martínez (dal 66’ Bonny). A disp.: Calligaris, J. Martínez; Alexiou, Bisseck, Cocchi, De Vrij, Frattesi, L. Henrique. All.: Chivu.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana (dal 78’ Ricci), Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic (dal 78’ Nkunku), Leão (dal 86’ Loftus-Cheek). A disp.: Pittarella, Terracciano; De Winter, Estupiñan, Odogu; Jashari. All.: Allegri.

Arbitro: Sozza di Seregno.

Ammoniti: 47’ Leao, 61’ Calhanoglu, 72’ Pavlovic.

Recupero: 3’ 1T, 5’ 2T.