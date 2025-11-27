Viviano elogia Leao: "Ho apprezzato la sua prestazione nel derby e quella passione che a volte viene accusato di non avere"

Intervenuto sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, l'ex portiere di Sampdoria e Palermo, fra le altre, Emiliano Viviano, ha parlato di Milan spegnendo anche qualche critiche che gli è stata rivolta contro per un commento (un po' spinto) fatto sul derby di domenica scorsa.

Non è facile trovare il centravanti

"Il calcio ha delle evoluzioni, e quella che nasce dal "Guardiolismo", mettiamola così, con il falso nueve. Il ruolo dell'attaccante è sempre meno. Il centravanti, i Toni, gli Icardi, i Batistuta. Il centravanti puro c'è sempre meno, però ci sono grandi attaccanti. Ad esempio il Milan ha un dilemma, ha il fatto di dover o voler giocare con due punte, con Leao spesso spalle alla porta, è un dilemma. Io ho apprezzato la prestazione di Leao nel derby. Ho apprezzato quella passione che a volte veniva accusato di non avere. Non so se tornerà in Italia ma uno dei pochi centravanti rimasti è Icardi. Poi c'è Vlahovic, che è uno che quando cambia squadra torna a fare bene. Fullkrug a me piace, poi c'è quello dello Strasburgo, Panichelli..."