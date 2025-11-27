MN - Jallet: "Maignan più motivato perché a fine contratto? Io sono convinto che la sua vera motivazione era solo tornare di tornare ai massimi livelli"

Il giornalista Alessandro Schiavone ha intervistato per MilanNews.it l'ex difensore di Francia, PSG, Lione, Nizza, Lorient e Amiens Christophe Jallet, oggi consulente di Canal +.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Come abbiamo visto con Rashford, Salah e tanti altri in passato un giocatore a cui scade il contratto spesso dà il meglio di sé perché voglioso di mettersi in vetrina per attutare eventuali corteggiatori e essere coperto d'oro... Il fatto che va a scadenza di contratto fra un anno gioca sulla motivazione di Maignan?

"Fino ad un certo punto... perché un giocatore a fine contratto non può assolutamente permettersi di farsi male che sia per trovare un nuovo club o per guadagnarsi il rinnovo nel club attuale. E poi deve essere il più performante possibile. A proposito di Maignan, il suo futuro è ancora incerto per ciò che riguarda il contratto. Poi è innegabile che quando sei in questa situazione ti si aprono tante porte. Ma io sono convinto la sua vera motivazione era solo tornare di tornare ai massimi livelli".