Allegri entusiasta di Saelemaekers. Ha elogiato, in particolare, la prestazione contro l'Inter

vedi letture

Queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa verso Milan-Lazio.

Su Saelemaekers:

"Saelemakers è cresciuto dal punto di vista della prestazione: domenica ha fatto la migliore prestazione quest'anno, è stato pesante dal punto di vista tecnico e tattico. Col Napoli ad esempio dopo il gol ha fatto un po' casino: deve trovare questo equilibrio perché ha margini di crescita importanti, poi è un generoso".