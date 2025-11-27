MN - Jallet: "Quando è in nazionale, Maignan sente parlare tanto della Premier visto che tanti francesi vi militano"

di Antonello Gioia

Il giornalista Alessandro Schiavone ha intervistato per MilanNews.it l'ex difensore di Francia, PSG, Lione, Nizza, Lorient e Amiens Christophe Jallet, oggi consulente di Canal +.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Maignan ha messo gli occhi sulla Premier League?

"Forse avrà voglia di scoprire la Premier League. Quando è in nazionale ne sente parlare tanto visto che tanti francesi vi militano. Mike è un grande portiere e poco importa dove andrà lui continuerà a essere fortissimo. Gli auguro il meglio".