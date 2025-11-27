Tomori e la pressione al Milan: "Nella mia posizione hanno visto grandi difensori, quello è il loro standard"
Fikayo Tomori, intervenuto a podcast FilthyFellas, ha rilasciato queste dichiarazioni:
Sulla pressione al Milan: "I fan hanno grandi aspettative da noi. Hanno visto Maldini, Nesta, Stam, Kaká, ecc. Hanno visto giocare tutti questi grandi giocatori. Nella mia posizione hanno visto grandi difensori, quello è il loro standard. Si aspettano quello ad ogni partita. Come reagiscono quando gioco male? Mi ricordo una volta, ero in un cafè con mia madre ed è passato un ragazzo, mi ha notato e mi ha detto: 'Fik, mi raccomando', del tipo 'mantieni la concentrazione".
Sulla chiamata di Paolo Maldini: "Il mio agente mi disse che mi avrebbero chiamato su Zoom, ma non mi aspettavo lui. Quando mi chiamò realizzai con chi stavo parlando. Non ci credevo e quando la chiamata terminò ero scioccato".
