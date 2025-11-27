Papin: "Rabiot fa gol, difende e tecnicamente è bravissimo. E' uno dei più grandi centrocampisti moderni che conosco"

Jean-Pierre Papin, ex attaccante rossonero, intervenuto sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, ha dichiarato:

Su Leao: "Per lui forse è più difficile, fargli cambiare mi sembra molto difficile. Se è capace, diventerà un altro giocatore".

Su Giroud: "Siamo molto amici, quando è arrivato al Milan ero contento. Un centravanti come lui segna e difende, e gioca anche in porta. Ha fatto una scelta importante, è difficile andare al Milan quando sei in squadre come Chelsea o Arsenal. Al Milan giochi sempre per vincere, lui è stato fortissimo".

Su Rabiot e Maignan: "Maignan è incredibile, uno dei più grandi portieri francesi. Sembra imbattibile, sa sempre cosa deve fare. Rabiot l'ho conosciuto quando era all'OM, uno dei più grandi centrocampisti moderni che io conosco. Fa gol, difende, tecnicamente è bravissimo. Sta facendo bene".

Su Fofana e Nkunku: "Nkunku fisicamente non è come gli altri, ha bisogno di tecnica e velocità e in Italia è difficile perché le difese sono forti. Per lui è difficile ma parliamo di un bravissimo ragazzo e un bel giocatore. Fofana fa un po' fatica ma ha tecnica e carattere, ha bisogno di un po' più di tempo".