Prima vittoria europea in casa per la Roma di Gasperini: battuto il Midtjylland 2 a 1
di Lorenzo De Angelis
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - Prima vittoria casalinga per la Roma in Europa League. I giallorossi battono 2-1 il Midtjylland, che guidava a punteggio pieno la classifica del girone unico. Gasperini gioca la carta Dybala titolare al rientro dopo l'infortunio. La Roma sblocca il punteggio dopo appena 7': cross teso di Celik e bella girata al volo di El Aynaoui, al primo gol in giallorosso. Nel finale El Shaarawy raddoppia, Paulinho accorcia spaventando i giallorossi. Unica nota negativa per la Roma l'infortunio alla caviglia di Koné, uscito zoppicante. (ANSA).