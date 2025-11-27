MN - Jallet: "Se il Milan, come sembra, ritroverà la sua grandezza, allora perché non rimanere?"

di Antonello Gioia

Il giornalista Alessandro Schiavone ha intervistato per MilanNews.it l'ex difensore di Francia, PSG, Lione, Nizza, Lorient e Amiens Christophe Jallet, oggi consulente di Canal +.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

A giugno voleva andare al Chelsea prima di ripensarci dopo che i due club non hanno trovato l'accordo. È improbabile che resti al Milan oltre giugno 2026?

"Non lo so, ma il progetto sportivo conterà tanto nella valutazione finale. Se il Milan, come sembra, ritroverà la sua grandezza allora perché non rimanere? Però allo stesso tempo una nuova sfida ti fa evolvere e crescere... e Mike forse ne avrà voglia. Solo lui lo sa".