Delneri su Filippi: "Sotto la sua guida Maignan ha affinato le sue capacità"

Luigi Delneri ha parlato così a TMW di Claudio Flippi, preparatore di Mike Maignan al Milan: "Con la sua esperienza, Claudio ha il talento di migliorare ogni portiere. Maignan è un esempio perfetto: sotto la sua guida, ha affinato le sue capacità e acquisito una consapevolezza maggiore nelle sue scelte in campo. La sua abilità non sta solo nel perfezionare la tecnica, ma anche nel saper gestire l’aspetto umano, fondamentale per un ruolo che vive di solitudine e pressione. È essenziale stabilire un rapporto di fiducia e comprensione".

È davvero gratificante vedere come Claudio abbia portato la sua esperienza a livelli così alti. Non è una sorpresa, visto che in passato ha lavorato con altri grandi portieri come Marchegiani, Buffon e Lupatelli. Oggi, grazie alla sua esperienza, è in grado di migliorare non solo il singolo portiere, ma anche il collettivo".