Di Napoli torna a parlare del derby: "L'Inter ha creato le sue occasioni. La poteva vincere ma l'ha persa"
Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'ex calciatore Arturo Di Napoli è tornato a parlare del derby di domenica dicendo quanto, per occasioni create, l'Inter avrebbe meritato di vincere a differenza del Milan:
"Il primo gol (dell'Atletico Madrid, ndr) era da annullare. Detto questo, dico che le partite, quando si perdono, sono sempre tema di discussione. Bisogna valutare le varie sconfitte. L'Inter ha creato le sue occasioni, anche nel nel derby, la poteva vincere ma l'ha persa. Ma io non vedo tutto questo disastro. [...]"
