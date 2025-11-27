MN - Jallet: "Il numero di partite che Maignan ha fatto fin qui in nazionale e l'impatto con adosso la maglia della Francia parlano chiaro"

vedi letture

Il giornalista Alessandro Schiavone ha intervistato per MilanNews.it l'ex difensore di Francia, PSG, Lione, Nizza, Lorient e Amiens Christophe Jallet, oggi consulente di Canal +.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Nel sentire collettivo fa già parte dei più grandi portieri francesi come Olmeta, Ettori, Lama, Barthez e Lloris secondo te?

"Il numero di partite che ha fatto fin qui in nazionale e l'impatto con adosso la maglia della Francia parlano chiaro. Ma adesso gli manca di vincere un titolo... e tocca a lui andarselo a cercare da titolare. Se lo farà spunterà un altra casella in questa classifica. Il Mondiale è alle porte e sappiamo che per vincerlo ci vuole un grande portiere e lui lo è".