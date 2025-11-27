Milan contro la Lazio senza Pulisic. Bucchioni: "Assenza che peserà"

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenza di TMW Radio, il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato di Milan e del fatto che con ogni probabilità Massimiliano Allegri dovrà fare ancora una volta a meno di Christian Pulisic, fermatosi per un affaticamento muscolare.

Il Milan affronterà la Lazio senza Pulisic. Cosa ti aspetti dai rossoneri?

"Il Milan senza le coppe può rimanere in ottica scudetto e ci resterà fino alla fine. Non partecipare alle coppe è un disvalore a livello economico, ma in ottica campionato è un vantaggio. L'assenza di Pulisic peserà e contro la Lazio sarà una partita complicata, perché di fronte c'è un allenatore che sa trovare soluzioni".