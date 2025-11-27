Tomori ricorda lo Scudetto del 2022 e le griglie che davano il Milan sfavorito

vedi letture

Fikayo Tomori, intervenuto a podcast FilthyFellas, ha rilasciato queste dichiarazioni:

Sullo scudetto nel 2022: "Vincere la Serie A è stato incredibile, specialmente perché nessuno ci dava favoriti. Noi sapevamo l'avremmo vinto, ma quando ce lo chiedevano rispondevamo sempre che guardavamo partita per partita e non ci pensavamo. Ricordo l'ultima partita, giocavamo fuori casa, e mi chiesero quanti biglietti per la partita mi servivano.

Mi dissero di sbrigarmi perché il sito del Sassuolo era ormai in crash: i tifosi rossoneri stavano acquistando tutti i biglietti. Ci sono 4 tribune: in una c'erano i tifosi di casa, nelle restanti c'erano solo tifosi del Milan. Quando arrivammo allo stadio, due ore prima, lo stadio era già pieno. Al fischio finale tutti quanti invasero il campo, era pazzesco, ci abbracciavano e baciavano. Incredibile, per non parlare della parata in città".