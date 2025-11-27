MN - Jallet: "Le ultime 2-3 stagioni per Maignan sono state un po' più complicate ma ha avuto un ottimo inizio di stagione con il Milan e la Francia"

Il giornalista Alessandro Schiavone ha intervistato per MilanNews.it l'ex difensore di Francia, PSG, Lione, Nizza, Lorient e Amiens Christophe Jallet, oggi consulente di Canal +.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Jallet, come giudica la prestazione di Maignan nel derby di Milano? Inutile dire che questo è un altro Mike rispetto al recente passato...

"Meglio che in passato non saprei, ma in ogni caso attualmente è enorme! Le ultime 2-3 stagioni per lui sono state un po' più complicate ma ha avuto un ottimo inizio di stagione con il Milan e la Francia. Nel derby ha parato un rigore permettendo al Milan di vincere. È tornato ai suoi livelli e in ogni caso è uno dei più grandi portieri al mondo".