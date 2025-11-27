Milan-Lazio: a San Siro attesi oltre 72mila spettatori
Dopo il momento positivo condito con la bella vittoria nel derby contro l'Inter, il Milan di mister Massimiliano Allegri tornerà in campo sabato sera a San Siro contro la Lazio. La sfida, valevole per la 13esima giornata di Serie A vedrà, ancora una volta una grande cornice di pubblico rossonero.
Infatti, per la sfida di sabato sera tra Milan e Lazio si va verso gli oltre 72mila spettatori a San Siro. Una bella risposta da parte dei supporters milanisti, mai come in questo momento vicini al gruppo di mister Allegri.
DOVE VEDERE MILAN-LAZIO
Data: sabato 29 novembre 2025
Ora: 20.45
Stadio: San Siro
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Sky, Now TV, TIM Vision
Web: MilanNews.it
MILAN-LAZIO, LA SQUADRA ARBITRALE
Direttore di gara: Collu di Cagliari
Assistenti: Vecchi - Yoshikawa
IV Ufficiale: Zufferli
VAR: Di Paolo
AVAR: Paterna
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan