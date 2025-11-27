Altri 90 minuti con il Milan Futuro per Odogu, che con Allegri ne ha giocati appena 11

vedi letture

Nell'ultimo giorno dello scorso calciomercato estivo il Milan ha investito una somma cospiscua per prelevarlo dal Wolfsburg, ma fino a questo momento David Odogu ha trovato poco spazio con Massimiliano Allegri. Il classe 2005 ha infatti collezionato appena 11 minuti con il Milan, nella sfida di Coppa Italia vinta contro il Lecce lo scorso 23 settembre.

Se con la prima squadra non sta trovando spazio, con il Milan Futuro, l'U23 rossonera, Odogu ha avuto modo di giocare decisamente di più, come confermano i 180 minuti complessivi totalizzati tra la partita contro la Casatese (24/09) e quella di ieri contro il Real Calepina.