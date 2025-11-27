Delneri elogia Filippi: "Maignan ha assorbito i principi di Claudio con grande intelligenza"

Claudio Filippi è il preparatore di Mike Maignan al Milan. Luigi Delneri lo conosce benissimo e a TMW ha parlato così di lui: "Nel suo ruolo è sempre molto attento e meticoloso, sia nell’insegnamento che nel rapporto umano. È un professionista che lavora con grande passione e precisione, ed è proprio questo che lo rende speciale".

"Oggi il ruolo del portiere è cambiato: non è più solo un estremo difensore, ma un giocatore che deve essere bravo con i piedi, leggere il gioco e anticipare le azioni. Maignan è un fantastico interprete di questo ruolo e ha assorbito i principi di Claudio con grande intelligenza".