Altobelli torna sul derby: "Ai punti avrebbe meritato l'Inter, ma nel calcio vince chi segna"

vedi letture

Alessandro Altobelli, sulle colonne del Quotidiano Sportivo, è tornato a parlare del derby: "Purtroppo è una partita dove non sempre la spunta la più forte. Ai punti avrebbe vinto l’Inter, ma a calcio vince chi segna. Però io preferisco vincere quello di ritorno: così ci sono più mesi prima che arrivi quello dopo..."

Perth: il viaggio assurdo sarà cancellato. Maignan: l’aumento parta da gennaio 2025. Tirare per i capelli é consentito dalle regole?

Sulla scelta di Perth quale sede di Milan-Como, di recente, per fare una battuta ho confessato a un amico che frequenta Milanello di aver cambiato idea e cioè dopo aver visto come il Como di Fabegras ha disintegrato il Torino, ho riflettuto: “Sarà meglio giocare in Australia perché il viaggio lungo e il fuso orario oltre che il cambio di stagione sono gli unici fattori che possono destabilizzare i giocatori del Como che vanno a mille all’ora”. Fuori di battuta si avvicina la data entro la quale bisogna decidere “dentro o fuori”, il 1 dicembre ma del famoso visto da parte della federazione asiatica indispensabile per il via libera alla folle scelta non si ha notizia alcuna. È un ritardo molto sospetto. Di qui la decisione di lanciarmi in una previsione azzardata: vedrete che Lega serie A e i due club rinunceranno a Phert e punteranno su una sede diversa, magari più facilmente raggiungibile cosi da evitare un precedente pericoloso per i tornei domestici europei. E alla fine saranno tutti felici e contenti, a cominciare da Ceferin e dallo stesso Infantino.

Affare Maignan - Per esperienza personale e professionale, sconsiglio i famosi esperti di calcio mercato-quasi per marcare il territorio-dallo smentire gli sviluppi dell’affare Maignan. Se una giornalista di provata affidabilità come la collega Monica Colombo sul Corsera avverte che é in atto un avvicinamento tra le parti, non se lo sogna di notte e nemmeno lo recupera in qualche spot televisivo. Puó darsi che la manovra non abbia effetto ma esiste e non va certo sottovalutata. A tal proposito mi lancio in un suggerimento da passare ai protagonisti della trattativa. Per rendere plastico il ravvedimento del club da un lato e concreto il rimborso del tempo perduto, Furlani e Tare dovrebbero sottoporre a Maignan un contratto che preveda l’inizio della validità dal mese di gennaio 2025, quando cioè fu raggiunto un accordo poi disatteso dalla stessa società. Sarebbe un segno concreto per dimostrare l’errore commesso!

Post derby - Il meritevole servizio giornaliatico reso da Dazn dopo ogni partita di cartello puntando la cam riservata sulla panchina del Milan di Allegri (scusate: ma siamo proprio sicuri che non ci sia materiale utilizzabile con le altre panchine e nel caso di specie con quella di Chivu da mandare in onda?) ci ha regalato alcune chicche che non possono rimanere rinchiuse nel recinto dei social e hanno bisogno di qualche approfondimento. Alla prima occasione vorrei chiedere al designatore della Can Gianluca Rocchi se “è normale prendere per i capelli un avversario e tirarlo giù?”; vorrei anche sapere se “ascoltare un calcitore che si rivolge all’avversario sotto gli occhi dell’arbitro con la frase la prossima volta ti rompo il dito” fa parte della normale dialettica da partita di calcio oppure meriterebbe qualche provvedimento disciplinare. Signori della corte, è tutto.