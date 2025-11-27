Bruno sulle simulazioni: "Saelemaekers, Ricci, Lautaro e altri sono sempre a terra"

vedi letture

Pasquale Bruno, in un'intervista rilasciata al Quotidiano di Puglia, ha parlato così dell'attuale Serie A e di quelle che sono le simulazioni, sempre più presenti e con contatti minimi all'interno delle aree di rigore. Questo un estratto delle sue dichiarazioni: "Ne abbiamo tanti e gli arbitri li conoscono bene.

I vari Saelemakers, Ricci, Conceicao, Cuadrado, Lautaro e altri ancora sono sempre a terra. In Italia non c’è spazio per il tackle, quello sul pallone, quel gesto tecnico che invece all’estero manda in estasi il pubblico e rende bella e avvincente una partita di calcio".