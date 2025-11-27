Kompany "allegriano": "Ora stiamo facendo di tutto per costruire la nostra stagione in modo da essere dove conta nei momenti importanti”

Nel post partita di Arsenal-Bayern Monaco di ieri sera, partita di Champions League vinta 3-1 dai Gunners, c’è stata una dichiarazione di Kompany decisamente “allegriana”. In conferenza stampa un giornalista ha fatto al belga una domanda ben specifica: “Arteta ha detto che hanno battuto la miglior squadra d’Europa al momento. Tu invece che ne pensi dell’Arsenal?”.

Kompany ha risposto: “Abbiamo avuto questa discussione anche tre settimane fa, quando abbiamo giocato contro il PSG: anche loro hanno detto la stessa cosa. Ma penso che nessuno di noi vuole essere la squadra migliore a novembre: ora stiamo facendo di tutto per costruire la nostra stagione in modo da essere dove conta nei momenti importanti”.

È quello che ripete Max Allegri ogni volta che ne ha l’occasione: questi sono i mesi importanti per costruire una buona base per arrivare a marzo, fase decisiva della stagione, nella miglior posizione possibile per andare poi a giocarsi i propri obiettivi. Quella di Kompany è stata una risposta decisamente “allegriana”.